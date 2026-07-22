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Бессараб: Россиян ждёт шестидневная рабочая неделя в феврале 2027 года

Россияне будут работать шесть дней подряд с 15 по 20 февраля 2027 года. Такой график установят перед празднованием Дня защитника Отечества, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Работающим предстоит шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля», — сказала депутат.

Суббота, 20 февраля, станет рабочим днём. При этом продолжительность смены сократят на один час, поскольку она предшествует праздникам. Затем россиян ждут три выходных дня в честь 23 Февраля.

До конца 2026 года в календаре остаётся один государственный праздник — День народного единства 4 ноября. Кроме того, 31 декабря станет выходным за счёт переноса с 4 января. Эта дата откроет новогодние каникулы.

Ранее сообщалось, что российские компании могут перевести сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю по соглашению сторон. Юридических препятствий для такого графика нет, рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова. Работодателю необходимо закрепить условия в коллективном договоре или трудовом соглашении. При сохранении 40-часовой недели продолжительность рабочего дня может вырасти до 10 часов, а зарплата останется прежней. Если рабочую неделю сократят до 32 часов, оклад могут уменьшить пропорционально. Четырёхдневный график чаще подходит специалистам, чью работу оценивают по результату, а не по количеству отработанных часов.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

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