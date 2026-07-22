Бессараб: Россиян ждёт шестидневная рабочая неделя в феврале 2027 года

Ранее сообщалось, что российские компании могут перевести сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю по соглашению сторон. Юридических препятствий для такого графика нет, рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова. Работодателю необходимо закрепить условия в коллективном договоре или трудовом соглашении. При сохранении 40-часовой недели продолжительность рабочего дня может вырасти до 10 часов, а зарплата останется прежней. Если рабочую неделю сократят до 32 часов, оклад могут уменьшить пропорционально. Четырёхдневный график чаще подходит специалистам, чью работу оценивают по результату, а не по количеству отработанных часов.