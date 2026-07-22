Работодатели стали чаще искать людей старшего возраста на рабочие профессии

«Кандидатам старшего поколения чаще всего предлагали работу электриком (+144%) — соискатели на такие позиции могли рассчитывать в среднем на 175 267 рублей в месяц. Вдвое (+99%) увеличилось количество доступных возрастным соискателям вакансий для операторов станка — средние предлагаемые зарплаты здесь составили 95 483 рубля в месяц», — говорится в исследовании.