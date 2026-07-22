Работодатели стали чаще искать людей старшего возраста на рабочие профессии

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Российские работодатели в первом полугодии стали значительно чаще искать электриков, операторов станка и разнорабочих в том числе среди людей старшего поколения, выяснили аналитики «Авито Работы» (исследование есть у РИА Новости).
«Кандидатам старшего поколения чаще всего предлагали работу электриком (+144%) — соискатели на такие позиции могли рассчитывать в среднем на 175 267 рублей в месяц. Вдвое (+99%) увеличилось количество доступных возрастным соискателям вакансий для операторов станка — средние предлагаемые зарплаты здесь составили 95 483 рубля в месяц», — говорится в исследовании.
В число лидеров по динамике вакансий также вошли разнорабочие (+82%) — за такую работу кандидаты могли рассчитывать в среднем на 173 567 рублей в месяц.
Больше всего число доступных для старших поколений вакансий выросло в Сахалинской области — на 39%, Якутии — 35% и Магаданской области — на 33%.
Как пояснили в «Авито Работе», на их платформе есть отдельные фильтры для разных категорий кандидатов, например, студентов и пенсионеров.
«Мы продолжаем фиксировать тренд на расширение границ найма: работодатели все активнее привлекают как молодых специалистов, готовых развиваться и осваивать профессию внутри компании, так и кандидатов старшего возраста, высоко ценя их опыт, профессиональные компетенции и готовность делиться знаниями с молодыми коллегами», — приводятся в сообщении слова директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова.