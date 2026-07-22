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Рекордную группу лосей из 13 особей встретили в Саяно-Шушенском заповеднике

Животных заметили на труднодоступном озере Маралье.

В Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края научные сотрудники зафиксировали рекордное скопление лосей — 13 особей. Это самая многочисленная группа сохатых за всю историю наблюдений.

Животных заметили на труднодоступном озере Маралье. Лоси спасались от жары и гнуса, а также лакомились водорослями, за которыми ныряли.

«Сначала мы заметили 11 особей, затем к ним присоединились ещё двое. Нам удалось снять, как они ныряли за растительностью и ели её», — рассказал старший научный сотрудник Роман Афанасьев.

Обычно лоси живут поодиночке или с детёнышами. Скопление сразу 13 взрослых особей специалисты объяснили сочетанием погоды и обилия насекомых.

Ранее мы сообщали, что красноярское плато Путорана попало на почтовую марку ЮНЕСКО.