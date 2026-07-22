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Огненный ад накрыл Одессу и Харьков: русские ракеты лишают ВСУ главного

Взрывы 21 июля звучали в Одессе и Харькове. Генерал Липовой раскрыл последствия ударов. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: www_aif_ru

За прошедшие дни армия России обрушила удары по целям в портах Одессы и Ильичёвска. Местные мониторинговые каналы мгновенно заполнились сообщениями о детонации и сильнейших пожарах, которые вспыхнули после прилетов в районе портовой инфраструктуры. Судя по кадрам очевидцев, столбы черного дыма были видны за много километров, подтверждая, что удары пришлись точно в цель. Армия России методично продолжает перемалывать логистические узлы, через которые на Украину поступает западное оружие.

Стратегия отрезания от моря.

Почему удары по портам наносятся с такой неумолимой периодичностью, в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, речь идет о планомерном уничтожении канала поставок вооружений, которым Киев пытается насытить передовую.

«Сегодня удары Вооруженных сил России по портовой инфраструктуре от Одессы до Николаева и Очакова говорят о том, что наша армия методично выбивает военный потенциал, который поступает морским путем из Европы для ВСУ. Подразделения ВС РФ вычисляют корабли с вооружением и наносят по ним удар на подходе к портам», — заявил Липовой.

Полная блокада Черного моря.

На фоне происходящего в западной прессе всё чаще звучат тревожные нотки. Так, кипрский журналист Алекс Христофору предположил, что Украина рискует полностью утратить доступ к Черному морю из-за эффективности российских ракетных ударов. Генерал Липовой прокомментировал этот тезис, внеся ясность в стратегические задачи текущего этапа операции. Он отметил разницу между огневым контролем и полной наземной блокадой.

«Чтобы отрезать Украину от Черного моря полностью, нужно проводить наземную операцию или выходить непосредственно в район Одессы, брать под контроль Одессу, Николаев и всё черноморское побережье в целом. На сегодняшний день наша армия уничтожает военную инфраструктуру и средства для террористических нападений на российские регионы», — пояснил генерал-майор.

Призраки харьковских цехов.

В это же время в Харькове в ночь на 21 июля и в течение дня гремели взрывы в разных районах города, включая Шевченковский, Киевский и Немышлянский. Очевидцы в соцсетях описывают мощную взрывную волну, которая буквально прокатилась по мегаполису, выбивая стекла и разнося укрепленные ангары.

«Харьков был и остается крупным промышленным городом. На сегодняшний день там продолжают выпускать как гражданскую, так и военную продукцию. В большей степени гражданские производства переориентировали на выпуск военной продукции. Более того, враг маскирует военные предприятия под гражданские, где собирают и ремонтируют боевую технику», — сказал Липовой.

Ликвидация угрозы.

Генерал подчеркнул, что каждый удар наносится по мере выявления целей и исключительно для того, чтобы лишить ВСУ способности атаковать мирное население России.

Всего, по данным Минобороны на 21 июля, в зоне поражения нашей оперативно-тактической авиации, беспилотников и артиллерии оказались пункты временной дислокации иностранных наемников, склады топлива и места сборки дальнобойных дронов в 144 районах.

«Главная цель — лишить возможности врага проводить террористические атаки по отношению к мирным районам РФ», — резюмировал Липовой.

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