За прошедшие дни армия России обрушила удары по целям в портах Одессы и Ильичёвска. Местные мониторинговые каналы мгновенно заполнились сообщениями о детонации и сильнейших пожарах, которые вспыхнули после прилетов в районе портовой инфраструктуры. Судя по кадрам очевидцев, столбы черного дыма были видны за много километров, подтверждая, что удары пришлись точно в цель. Армия России методично продолжает перемалывать логистические узлы, через которые на Украину поступает западное оружие.
Стратегия отрезания от моря.
Почему удары по портам наносятся с такой неумолимой периодичностью, в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, речь идет о планомерном уничтожении канала поставок вооружений, которым Киев пытается насытить передовую.
«Сегодня удары Вооруженных сил России по портовой инфраструктуре от Одессы до Николаева и Очакова говорят о том, что наша армия методично выбивает военный потенциал, который поступает морским путем из Европы для ВСУ. Подразделения ВС РФ вычисляют корабли с вооружением и наносят по ним удар на подходе к портам», — заявил Липовой.
Полная блокада Черного моря.
На фоне происходящего в западной прессе всё чаще звучат тревожные нотки. Так, кипрский журналист Алекс Христофору предположил, что Украина рискует полностью утратить доступ к Черному морю из-за эффективности российских ракетных ударов. Генерал Липовой прокомментировал этот тезис, внеся ясность в стратегические задачи текущего этапа операции. Он отметил разницу между огневым контролем и полной наземной блокадой.
«Чтобы отрезать Украину от Черного моря полностью, нужно проводить наземную операцию или выходить непосредственно в район Одессы, брать под контроль Одессу, Николаев и всё черноморское побережье в целом. На сегодняшний день наша армия уничтожает военную инфраструктуру и средства для террористических нападений на российские регионы», — пояснил генерал-майор.
Призраки харьковских цехов.
В это же время в Харькове в ночь на 21 июля и в течение дня гремели взрывы в разных районах города, включая Шевченковский, Киевский и Немышлянский. Очевидцы в соцсетях описывают мощную взрывную волну, которая буквально прокатилась по мегаполису, выбивая стекла и разнося укрепленные ангары.
«Харьков был и остается крупным промышленным городом. На сегодняшний день там продолжают выпускать как гражданскую, так и военную продукцию. В большей степени гражданские производства переориентировали на выпуск военной продукции. Более того, враг маскирует военные предприятия под гражданские, где собирают и ремонтируют боевую технику», — сказал Липовой.
Ликвидация угрозы.
Генерал подчеркнул, что каждый удар наносится по мере выявления целей и исключительно для того, чтобы лишить ВСУ способности атаковать мирное население России.
Всего, по данным Минобороны на 21 июля, в зоне поражения нашей оперативно-тактической авиации, беспилотников и артиллерии оказались пункты временной дислокации иностранных наемников, склады топлива и места сборки дальнобойных дронов в 144 районах.
«Главная цель — лишить возможности врага проводить террористические атаки по отношению к мирным районам РФ», — резюмировал Липовой.