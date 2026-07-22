За прошедшие дни армия России обрушила удары по целям в портах Одессы и Ильичёвска. Местные мониторинговые каналы мгновенно заполнились сообщениями о детонации и сильнейших пожарах, которые вспыхнули после прилетов в районе портовой инфраструктуры. Судя по кадрам очевидцев, столбы черного дыма были видны за много километров, подтверждая, что удары пришлись точно в цель. Армия России методично продолжает перемалывать логистические узлы, через которые на Украину поступает западное оружие.