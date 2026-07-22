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Газманов исполнит новые песни на юбилейном концерте в Москве

По словам артиста, программа будет охватывать разные этапы его творческой жизни.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Народный артист России Олег Газманов исполнит новые песни на юбилейном концерте «Олег Газманов — 75», который состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Об этом артист сообщил в интервью ТАСС.

«Конечно, прозвучат “Эскадрон”, “Морячка”, “Есаул”, “Офицеры”, “Вперед, Россия!”, “Ясные дни” и другие песни, которые зрители любят и всегда поют вместе со мной. Но мне не хочется делать обычный концерт-воспоминание. Будут новые песни и аранжировки, свет, хореография, неожиданные номера и гости», — сказал Газманов.

По словам артиста, программа концерта будет охватывать разные этапы его творческой жизни. «Мы собираем большую программу, в которой найдут отражение разные этапы моей творческой жизни: песни, с которых все начиналось, композиции, ставшие народными, и совсем новые работы», — рассказал Газманов.

Полный текст интервью будет опубликован в 6:30 мск.