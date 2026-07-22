Газманов исполнит новые песни на юбилейном концерте в Москве

«Конечно, прозвучат “Эскадрон”, “Морячка”, “Есаул”, “Офицеры”, “Вперед, Россия!”, “Ясные дни” и другие песни, которые зрители любят и всегда поют вместе со мной. Но мне не хочется делать обычный концерт-воспоминание. Будут новые песни и аранжировки, свет, хореография, неожиданные номера и гости», — сказал Газманов.