Управляющие компании наказаны за долги перед Хабаровскэнергосбытом

Наиболее сложная ситуация сложилась в ООО «Оптимаплюс». По состоянию на 1 июня 2026 года ее задолженность перед Хабаровскэнергосбытом (филиалом ПАО «ДЭК») за потребленную электроэнергию достигла 29,8 млн рублей. Компания оштрафована на 150 тысяч рублей, генеральный директор — на 50 тысяч рублей.