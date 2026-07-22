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Управляющие компании наказаны за долги перед Хабаровскэнергосбытом

К ответственности привлекли их руководителей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае руководителей ООО «Оптимаплюс» и ООО «ПОСА» привлекли к административной ответственности за неисполнение обязательств по оплате электроэнергии по договорам энергоснабжения. Компании управляют многоквартирными домами в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Подтвержденная задолженность этих организаций перед энергетиками превышает две среднемесячные величины обязательств по договорам ресурсоснабжения.

Наиболее сложная ситуация сложилась в ООО «Оптимаплюс». По состоянию на 1 июня 2026 года ее задолженность перед Хабаровскэнергосбытом (филиалом ПАО «ДЭК») за потребленную электроэнергию достигла 29,8 млн рублей. Компания оштрафована на 150 тысяч рублей, генеральный директор — на 50 тысяч рублей.

В числе должников также ООО «ПОСА». Ее задолженность перед Хабаровскэнергосбытом составляет 1,8 млн рублей. В отношении генерального директора вынесено предупреждение, так как правонарушение было совершено впервые.

— Для взыскания задолженности ДЭК неоднократно обращалась в ГУРГКиЛ Хабаровского края, УФССП России, Следственный комитет, налоговые органы и правительство региона. По итогам проведенных проверок управляющим компаниям выданы предписания об устранении нарушений, а их руководители привлечены к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований", — отметил начальник Управления по работе с частными клиентами и ИКУ Хабаровскэнергосбыта Святослав Песцов.

Долги управляющих организаций — это средства, которые должны направляться на обеспечение надежного электроснабжения жителей Хабаровского края. Систематическое уклонение от оплаты по договорам энергоснабжения неизбежно приводит к самым жестким мерам, предусмотренным законодательством.