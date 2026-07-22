16 магнитов проглотила девочка из Приморья и чуть не умерла от перитонита

Ребёнка госпитализировали с сильной болью в животе и рвотой, которые продолжались четыре дня. Как рассказала детский хирург Марина Юркина, медики сразу заподозрили магниты — подобные случаи у владивостокских врачей уже были. Металлические шарики сцепились между собой внутри кишечника, перекрыв проход и пережав ткани, из-за чего у девочки развился перитонит.