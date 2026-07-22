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16 магнитов проглотила девочка из Приморья и чуть не умерла от перитонита

Операция по удалению деталей конструктора длилась пять часов подряд.

Источник: Аргументы и факты

Семилетняя девочка в Приморье проглотила 16 магнитов, которые являются элементами детского конструктора. Ребёнок несколько дней находился в тяжёлом состоянии. Врачи Краевой детской клинической больницы № 1 удалили слипшиеся в животе детали, проведя сложную операцию.

Ребёнка госпитализировали с сильной болью в животе и рвотой, которые продолжались четыре дня. Как рассказала детский хирург Марина Юркина, медики сразу заподозрили магниты — подобные случаи у владивостокских врачей уже были. Металлические шарики сцепились между собой внутри кишечника, перекрыв проход и пережав ткани, из-за чего у девочки развился перитонит.

Операция заняла пять часов. Хирурги разъединили спаянные петли тонкой кишки, устранили повреждения и ушили 12 перфораций. В больнице сообщили, что оперативное вмешательство прошло успешно, хотя было крайне сложным.