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В Красноярском крае осудили курьеров мошенников за хищение у пенсионерок последних денег (видео)

В Красноярском крае суд признал двух молодых людей виновными в хищении у трех пенсионерок последних накоплений, сообщили в прокуратуре.

В Красноярском крае суд признал двух молодых людей виновными в хищении у трех пенсионерок последних накоплений, сообщили в прокуратуре.

Преступления были совершены в период с мая по июнь 2025 года, общая сумма ущерба превысила 1,7 млн рублей. Жертвами стали пожилые жительницы Ангарска, Красноярска и Большого Улуя.

Первой позвонили якобы из «Ростелекома», выманили паспортные данные, а на следующий день лжеоперативники заявил, что ее деньги пытаются перевести на счета Украины. Чтобы спасти сбережения, женщина передала 22-летнему курьеру 580 тыс. рублей, а он для убедительности вручил ей липовый инкассационный лист.

Вторая пострадавшая по той же схеме отдала 215 тыс. рублей другому курьеру — 23-летний злоумышленник оставил часть суммы себе, а основную передал подельнику для обмена на криптовалюту. Третья пенсионерка лишилась 920 тыс. рублей.

В суде один из злоумышленников признал вину полностью. Второй — частично — он уверял, что просто помогал пожилым людям переводить деньги за границу, за что получал процент.

В итоге обоих фигурантов приговорили к реальным срокам: 2 и 2,5 года лишения свободы.

Расследование в отношении других участников преступной группы продолжается.