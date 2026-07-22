В Красноярском крае осудили курьеров мошенников за хищение у пенсионерок последних денег (видео)

Первой позвонили якобы из «Ростелекома», выманили паспортные данные, а на следующий день лжеоперативники заявил, что ее деньги пытаются перевести на счета Украины. Чтобы спасти сбережения, женщина передала 22-летнему курьеру 580 тыс. рублей, а он для убедительности вручил ей липовый инкассационный лист.