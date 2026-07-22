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Ситуация с паводками улучшается на севере Хабаровского края

К утру 22 июля вода полностью сошла со всех приусадебных участков в селе Новое Устье.

Паводковая обстановка в Охотском округе постепенно улучшается. К утру 22 июля вода полностью сошла со всех приусадебных участков в селе Новое Устье, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В селе Резиденция подтопленными остаются пять участков. Кроме того, вода пока сохраняется на трёх отрезках внутрипоселковых дорог в двух населённых пунктах.

После снижения уровней рек дорожники приступили к восстановлению повреждённых проездов. Ремонт продолжается на подъезде к посёлку Морской, дорогах к селу Арка и аэропорту Охотска, а для пассажиров самолётов организовали временные маршруты.

Сложной остаётся обстановка в посёлке Аян Аяно-Майского района, где вода по-прежнему покрывает взлётно-посадочную полосу. Специалисты продолжают следить за уровнями рек и состоянием подтопленных территорий.

Жителей просят соблюдать осторожность в период паводка. Туристам и рыбакам рекомендуют пока не выходить на воду, а при происшествиях звонить по номеру 112.

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