Ситуация с паводками улучшается на севере Хабаровского края

Паводковая обстановка в Охотском округе постепенно улучшается. К утру 22 июля вода полностью сошла со всех приусадебных участков в селе Новое Устье, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В селе Резиденция подтопленными остаются пять участков. Кроме того, вода пока сохраняется на трёх отрезках внутрипоселковых дорог в двух населённых пунктах.
После снижения уровней рек дорожники приступили к восстановлению повреждённых проездов. Ремонт продолжается на подъезде к посёлку Морской, дорогах к селу Арка и аэропорту Охотска, а для пассажиров самолётов организовали временные маршруты.
Сложной остаётся обстановка в посёлке Аян Аяно-Майского района, где вода по-прежнему покрывает взлётно-посадочную полосу. Специалисты продолжают следить за уровнями рек и состоянием подтопленных территорий.
Жителей просят соблюдать осторожность в период паводка. Туристам и рыбакам рекомендуют пока не выходить на воду, а при происшествиях звонить по номеру 112.