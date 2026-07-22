Русские художники представят в Хабаровске выставку-манифест новой эпохи

Организаторы предлагают взглянуть на метамодернизм не как на уход от реальности, а как на попытку осмыслить настоящее, сохраняя связь с культурными и нравственными основаниями. Выставка должна показать, что современное российское искусство продолжает развиваться и при этом опирается на национальную художественную традицию.