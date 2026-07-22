Русские художники представят в Хабаровске выставку-манифест новой эпохи

Более 70 работ современных российских художников представят на выставке «Русские метамодернисты» в Хабаровске. Проект откроется 24 июля в картинной галерее имени А. М. Федотова, сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.
В экспозицию вошли произведения Ивана Коршунова, Анастасии Кузнецовой-Руф, Тимофея Смирнова, Марии Сафроновой, Антона Кузнецова и других авторов. Все они живут и работают в России, соединяя современные художественные приёмы с традициями отечественной школы.
Организаторы предлагают взглянуть на метамодернизм не как на уход от реальности, а как на попытку осмыслить настоящее, сохраняя связь с культурными и нравственными основаниями. Выставка должна показать, что современное российское искусство продолжает развиваться и при этом опирается на национальную художественную традицию.
В день открытия пройдёт публичная дискуссия о том, стал ли метамодернизм новым правилом жизни или остаётся лишь направлением в искусстве. После неё авторы проекта проведут кураторскую экскурсию по экспозиции.
Выставка будет работать до 10 сентября в галерее на улице Карла Маркса, 47. Проект подготовили Дальневосточный художественный музей и московское Артистическое общество «Ассамблея искусств».