Мэр Хабаровска Сергей Кравчук открыл Кубок края по дрифту и проехал с пилотом в качестве пассажира

Третий этап Кубка Хабаровского края по дрифту X-Drift 2026 стартовал на площадке у арены «Ерофей». Соревнования, организованные Федерацией автомобильного спорта при поддержке краевого министерства спорта и правительства региона, собрали сильнейших пилотов из Хабаровска, Владивостока, Находки, Благовещенска, Дальнереченска, Лучегорска и Еврейской автономной области. Почётными гостями стали мэр Хабаровска Сергей Кравчук и депутат Законодательной думы края Константин Юров.
Глава города осмотрел трассу и паддок, пообщался с участниками и совершил пробный заезд в качестве пассажира одного из пилотов.
«Приятно слышать, что они высоко оценивают нашу площадку и созданные здесь условия. Лично ощутил незабываемые эмоции, прокатившись с одним из спортсменов. 2026 год объявлен нашим губернатором Дмитрием Демешиным Годом спорта, и проведение таких состязаний — лучшее тому подтверждение. Мы доказываем, что наш край — территория спорта, где любят и умеют проводить масштабные мероприятия», — отметил Сергей Кравчук.
К участию в Кубке допускаются пилоты от 16 лет, имеющие соответствующую квалификацию и лицензию Российской автомобильной федерации. Статус официальных соревнований, внесённых в календарный план министерства спорта, является предметом гордости для региона. При поддержке городских и краевых властей организаторы успешно адаптируют городские площадки для проведения профессиональных заездов.
Организатор дрифта Юлия Кельнер подчеркнула вклад мэра в развитие автомобильного спорта: «Без поддержки Сергея Анатольевича проводить такие зрелищные шоу в самом центре города было бы невозможно».