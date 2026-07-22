Мэр Хабаровска Сергей Кравчук открыл Кубок края по дрифту и проехал с пилотом в качестве пассажира

«Приятно слышать, что они высоко оценивают нашу площадку и созданные здесь условия. Лично ощутил незабываемые эмоции, прокатившись с одним из спортсменов. 2026 год объявлен нашим губернатором Дмитрием Демешиным Годом спорта, и проведение таких состязаний — лучшее тому подтверждение. Мы доказываем, что наш край — территория спорта, где любят и умеют проводить масштабные мероприятия», — отметил Сергей Кравчук.