Космонавты во дворе: как собаки Дезик и Цыган прокладывали людям дорогу в космос

«Известно, что Королев перед пуском сказал собаке Лисичке в 1960 году: “Я так хочу, чтобы ты вернулась”. Собаки были настоящими коллегами, товарищами. Несмотря на занятость, Сергей Павлович [Королев] иногда забегал в виварий и угощал их колбасой. Это важно — любить тех, с кем ты работаешь», — подчеркивает Олег Волошин.