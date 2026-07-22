Космонавты во дворе: как собаки Дезик и Цыган прокладывали людям дорогу в космос

До успешного полета Юрия Гагарина в Советском Союзе состоялось 36 запусков ракет с собаками на борту. По существу, самый первый космический отряд был создан из простых дворняжек, подобранных на московских улицах.
Первопроходцы.
75 лет назад, 22 июля 1951 года, двое четвероногих космонавтов — Дезик и Цыган — успешно перенесли запуск ракеты, провели несколько минут в невесомости и приземлились целыми и невредимыми.
Несмотря на то что их полет осуществлялся по баллистической траектории, Дезик и Цыган стали первыми млекопитающими, успешно превысившими 80-километровую высоту, что в те годы считали границей космоса, объясняет руководитель пресс-службы Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Волошин.
По его словам, запуски собак на ракетах показали ученым, что путешествия в космос «не приводили к каким-либо существенным изменениям в сосудистой и дыхательной системах, не отражались негативно на поведении и общем состоянии животных после полета».
Самыми напряженными факторами полета, с точки зрения медиков, были ускорения при взлете и посадке ракеты, а также состояние невесомости. Радиация при кратковременном нахождении вне атмосферы Земли опасности не представляла.
Огромная по своей важности программа о влиянии космических полетов на живые организмы начиналась с полной неопределенности, рассказывает старший специалист, сотрудник пресс-службы ИМБП РАН Юрий Волосюк.
«Фантазий было много: огромное количество статей, в которых писали о невозможности существования живых организмов в невесомости из-за иного гидростатического распределения крови в организме, что жизнь на орбите невозможна из-за “вселенского ужаса” пустоты», — подчеркивает Волосюк.
Именно поэтому советским ученым пришлось пойти на испытания с животными, чтобы понять, возможен ли был космический полет для человека.
Космонавты со двора.
Собак для полетов в космос было решено выбрать по нескольким причинам.
Во-первых, на них настоял руководитель программы, основоположник космической биологии и медицины профессор Владимир Яздовский. Он аргументировал свой выбор тем, что по физиологии собаки ближе к человеку, чем крысы или мыши, поэтому адаптировать полученные в полетах данные для человека будет легче.
Во-вторых, физиология собак, благодаря экспериментам Ивана Павлова, была изучена в России очень хорошо.
В-третьих, собаки, в отличие от обезьян, выбранных для экспериментальных полетов в США, гораздо проще шли на контакт с человеком, легче и быстрее дрессировались, были покладистее и спокойнее.
«Главным доводом стало то, что полученные в полете физиологические параметры будет проще пересчитать на человека», — объясняет Волосюк.
В отряд «космических» собак брали как мальчиков, так и девочек. Окрас был делом вторичным, главные требования выдвигались к здоровью дворняг, их размерам и весу. Беспородные космические первопроходцы были более выносливыми и неприхотливыми, чем их породистые собратья, рассказывает ведущий научный сотрудник научно-исследовательского испытательного института авиационно-космической медицины и военной эргономики Министерства обороны РФ полковник медицинской службы в отставке, доктор медицинских наук, профессор Михаил Дворников.
«Попадая в виварий, собаки получали еду, кров, уход, заботу. [На испытаниях] они подвергались влиянию физических факторов высоты, температуры, перегрузки, оценивали возможности защитного снаряжения. Полученные данные потом проверялись исследователями на самих себе и с привлечением испытателей-добровольцев. Предпочтение отдавали беспородным собакам, так как их адаптационные возможности и переносимость опасных факторов были выше», — рассказал ТАСС Дворников.
Секретность проводимых работ была настолько высокой, что практически вся документация первоначально заполнялась от руки, карандашом. Многие отчеты о полетах передавали напрямую руководителю программы Сергею Королеву, часто минуя руководство Государственного научно-исследовательского испытательного института авиационной и космической медицины, где велась подготовка собак, а позднее — и первого отряда космонавтов.
«Более того — вместо совещаний в стенах НИИИ специалисты программы обсуждали детали полетов в московских парках. Результаты успешности миссий в отчетах инженеров и медиков нередко разнились, что приводило к определенной путанице», — рассказывает Волосюк.
Например, ракета при запуске, полете и приземлении могла отработать штатно, но были случаи, когда собаки погибли до прихода спасателей, поэтому с медицинской точки зрения пуск был неудачным.
Успешный полет.
Дезик и Цыган прошли серьезную предварительную подготовку: исследователи проверили их реакцию на звуковые и шумовые раздражители, вибрацию, отсутствие людей рядом, рассказывает историк космонавтики, писатель и журналист Антон Первушин.
Стойкость и спокойствие будущих космических первопроходцев позволили отобрать их для первого полета из целой группы дублеров.
Параметры лотков для «космонавтов» в головной части ракеты диктовали строгие нормы: вес 6−7 кг, рост не выше 35 см, возраст от 2 до 6 лет. Во время полета собаки были зафиксированы, чтобы избежать травм и излишнего волнения.
В герметичной кабине над собачьими лотками висела пленочная кинокамера, снимавшая подопытных на протяжении всего полета. Датчики, закрепленные на собаках с помощью специальных «костюмов», снимали показания — пульс, температуру, частоту дыхания и другие параметры.
На высоту Дезика и Цыгана должна была доставить жидкотопливная одноступенчатая ракета типа Р-1 модификации Р-1 В. Пуск состоялся на рассвете 22 июля 1951 года на военном полигоне Капустин Яр.
Влияние перегрузки при наборе высоты было существенным — Дезик и Цыган с трудом поворачивали головы, их пульс заметно участился. При достижении невесомости собаки успокоились.
Ракета поднялась на высоту около 101 км. Собаки пробыли в невесомости всего несколько минут и приземлились с помощью специальной парашютной системы.
Их успешное пребывание на границе земной атмосферы дало советским ученым возможность развивать грандиозную космическую программу дальше, подчеркивает Первушин.
Верная служба.
Правда, фотографии Дезика и Цыгана после полета нет, рассказывает Юрий Волосюк. После приземления царила такая суета, что историческое фото попросту не удалось сделать.
Главный конструктор Сергей Королев был настолько счастлив, что бегал вокруг собак от радости, угощал их сахаром и колбасой, а потом посадил к себе в машину и увез на пункт дислокации на полигоне.
Через неделю после первого старта, 29 июля, Дезик и его напарница по кличке Лиса принимали участие во втором испытательном полете. Ракета В-1Б поднялась в небо, однако парашют при приземлении головной части не раскрылся, и головная часть врезалась в землю. Собаки погибли.
«Часть данных из второго полета Дезика удалось сохранить за счет кинопленки в бронированной кассете. На ней были записаны основные физиологические параметры собак», — поясняет Волосюк.
После этого председатель Госкомиссии академик Анатолий Благонравов пожалел напарника Дезика Цыгана и забрал его к себе. Первооткрыватель космоса прожил в Москве «на пенсии» более 10 лет.
«Человеческий фактор» играл свою роль, поясняет Волосюк. Люди привязывались к собакам. Сергей Королев вообще любил собак, а некоторых выделял особенно.
«Известно, что Королев перед пуском сказал собаке Лисичке в 1960 году: “Я так хочу, чтобы ты вернулась”. Собаки были настоящими коллегами, товарищами. Несмотря на занятость, Сергей Павлович [Королев] иногда забегал в виварий и угощал их колбасой. Это важно — любить тех, с кем ты работаешь», — подчеркивает Олег Волошин.
Неудачный пуск с Лисичкой и Чайкой, которым был так опечален Королев, прошел спустя девять лет после полета Дезика и Цыгана. Он входил в число испытаний ракеты-носителя нового типа («Восток»), на которой 12 апреля 1961 года в космос отправился первый человек — Юрий Гагарин.
Значение полета.
«Именно собаки проложили дорогу в космос. Первый отряд космонавтов фактически шел по их стопам. Испытания для людей-космонавтов были основаны на исследованиях полетов собак», — подчеркивает Волошин.
Согласен с этой оценкой и Антон Первушин. По его словам, полет Дезика с Цыганом стал «потрясающим достижением» для страны, 10 лет назад разоренной Великой Отечественной войной.
Через шесть лет после их полета, осенью 1957 года, началась ракетная гонка СССР и США, когда был запущен первый искусственный спутник Земли.
«Общественное мнение в США потребовало немедленно включиться сначала в ракетную гонку, а, собственно, космическая гонка началась после полета Юрия Гагарина», — отметил Первушин в беседе с ТАСС.
Однако самым важным в истории с собаками эксперты признают неукротимый нрав руководителя программы Сергея Королева, имевшего «четкую стратегию» развития космической программы страны.
«Полет Дезика и Цыгана стал первым шагом, основой для выстраивания космической экспансии Сергея Королева. У него еще с 1930-х годов было представление о том, как должна развиваться отечественная космонавтика», — отмечает Первушин.
Анна Юдина.