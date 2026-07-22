Затариваемся по-умному: Экономист назвал продукты, которые сейчас выгодно скупать впрок

Напомним, цена на свинину в России за первые шесть месяцев 2026 года снизилась почти на 2%. В июне средняя стоимость килограмма мяса составила около 392 рублей, что на 6 рублей меньше, чем в январе. Особенно заметно упала цена на бескостное мясо: за тот же период она уменьшилась примерно на 2,4%, с 499 до 487 рублей за килограмм.