В Баку без ведома Азербайджана прошла закрытая встреча представителей РФ и ФРГ

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на фоне размышлений Фридриха Мерца обратился к нему с вопросом о «Северных потоках». Глава РФПИ оценил произошедшее у канцлера Германии «озарение». По словам Дмитриева, признание проблемы — первый шаг к ее решению. Он также напомнил о ЧП на газопроводах «Северный поток». Из-за диверсий они прекратили работу. Восстановление инфраструктуры так и не началось. Теракт на газопроводах произошел осенью 2022 года.