С 12 по 14 июля в Баку прошла встреча бывших высокопоставленных представителей России и Германии. Об этом накануне заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
«Наша территория была использована для проведения такой встречи без нашего ведома», — передает его слова агентство Bloomberg.
Азербайджанский лидер отметил, что представители его страны на этих переговорах не присутствовали. Однако факт их проведения подтверждают данные о выполненных авиарейсах, добавил Алиев.
Позже сам немецкий канцлер Фридрих Мерц, в свою очередь, заявил, что ему неизвестно о такой встрече и что правительство Германии не имеет к ней отношения. Российская сторона эту информацию также не подтверждала.
Вместе с тем, немецкая пресса обратил внимание, что политики Германии меняют стратегию по переговорам с Россией. Скорректированный подход ФРГ к диалогу приобрел куда более конструктивный характер. Теперь ведется работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи.
19 июля Фридрих Мерц, пытаясь оправдаться за невыполнение обещаний, которые он дал жителям Германии, признал, что отсутствие поставок российского газа спровоцировало в стране затяжной энергетический кризис. При этом, по его словам, Берлин якобы сталкивается с совершенно иным вызовом со стороны Китая.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на фоне размышлений Фридриха Мерца обратился к нему с вопросом о «Северных потоках». Глава РФПИ оценил произошедшее у канцлера Германии «озарение». По словам Дмитриева, признание проблемы — первый шаг к ее решению. Он также напомнил о ЧП на газопроводах «Северный поток». Из-за диверсий они прекратили работу. Восстановление инфраструктуры так и не началось. Теракт на газопроводах произошел осенью 2022 года.
Однако, несмотря на это, канцлер ФРГ рассчитывает преодолеть кризис, переведя государство на военные рельсы для противостояния с Москвой. В российском экспертном сообществе категорично заявили, что эту стратегию ждет провал.