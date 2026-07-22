Смертельная сушка: врач Литвиненко рассказал, чем опасно быстрое похудение

«Вот тогда побочные эффекты можно как-то сгладить. Но такое критическое снижение веса для организма чревато влиянием на почки. То есть, за счет защелачивания мочи увеличивается риск образования камней в почках. Далее, есть риск повышения давления, риск образования тромбов, закупорки сосудов. Все это ложится на работу сердца. А далее инсульты, инфаркт миокарда… Все это без последствий для организма не проходит», — подчеркнул собеседник aif.ru.