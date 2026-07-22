Смертельная сушка: врач Литвиненко рассказал, чем опасно быстрое похудение

Быстрый сброс веса, «сушка» у спортсменов чреваты серьезными проблемами для здоровья. Подробнее об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил спортивный врач, ортопед Андрей Литвиненко.
В возрасте 37 лет скончался спортивный блогер и предприниматель Вадим Do4a Иванов. Бодибилдер активно принимал анаболические стероиды, но после перенесенного в 28 лет первого инфаркта пересмотрел свое отношение к фармакологии. Помимо серьезных проблем с сердцем у блогера диагностировали эрозию желудка, которая переросла в язву.
В 2025 году Иванов сообщил, что пережил третий инфаркт, после которого проявились осложнения в виде пневмонии. Иванов в последнее время готовился к трансплантации сердца, но не успел. Также спортсмен винил в проблемах со здоровьем жесткую «сушку».
«Что такое сушка? Это когда из организма искусственно выводят воду, специально обезжиривают, обезвоживают. То есть возникает дегидратация, кровь сгущается, сердцу становится тяжело перекачивать кровь. Прием стероидов усугубляет сушку. Спортсмены прибегают к этому, когда нужно срочно согнать вес, чтобы войти в определенную весовую категорию. Для этого используют целые схемы», — объяснил врач.
Литвиненко добавил, что в период сушки вместе с водой выходят электролиты, поэтому необходимо обязательно поддерживать водно-солевой баланс в организме с помощью приема электролитов и вести расчетный контроль.
«Вот тогда побочные эффекты можно как-то сгладить. Но такое критическое снижение веса для организма чревато влиянием на почки. То есть, за счет защелачивания мочи увеличивается риск образования камней в почках. Далее, есть риск повышения давления, риск образования тромбов, закупорки сосудов. Все это ложится на работу сердца. А далее инсульты, инфаркт миокарда… Все это без последствий для организма не проходит», — подчеркнул собеседник aif.ru.
Во время резкого сброса веса за процессом должен следить спортивный врач или диетолог, который будет вести динамическое наблюдение, брать анализы, измерять давление и так далее.
«Когда человек это делает бесконтрольно, еще и принимает препараты для сушки, использует гормоны для наращивания мышечной массы, то люди просто сгорают», — подытожил Литвиненко.