Житель села Петровичи заплатит 40 тысяч рублей за тушение пожара, который устроил сам

В прокуратуре Хабаровского края напоминают жителям региона о строгом соблюдении правил пожарной безопасности. Сжигание сухой травы и мусора на территории населённых пунктов и вблизи лесных массивов может привести к серьёзным последствиям. Виновные в нарушении правил несут не только административную, но и гражданско-правовую ответственность. Возмещение расходов на тушение пожаров — одна из мер, направленных на профилактику подобных происшествий.