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На Дону пассажирский поезд сбил мужчину

Происшествие случилось 18 июля на перегоне Тарасовка — Миллерово.

Трагический инцидент произошёл 18 июля на перегоне Тарасовка — Миллерово. 67‑летний житель посёлка Тарасовского переходил железнодорожные пути, когда навстречу ему на скорости двигался локомотив. Произошло столкновение — мужчина получил серьёзные травмы.

Очевидцы сразу вызвали экстренные службы. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.

В УТ МВД России по СКФО сообщили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности на железной дороге. Сейчас обстоятельства происшествия уточняются.