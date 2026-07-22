На Дону пассажирский поезд сбил мужчину

Трагический инцидент произошёл 18 июля на перегоне Тарасовка — Миллерово. 67‑летний житель посёлка Тарасовского переходил железнодорожные пути, когда навстречу ему на скорости двигался локомотив. Произошло столкновение — мужчина получил серьёзные травмы.
Очевидцы сразу вызвали экстренные службы. Пострадавшего оперативно доставили в больницу.
В УТ МВД России по СКФО сообщили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности на железной дороге. Сейчас обстоятельства происшествия уточняются.