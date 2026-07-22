Границы ещё 56 населённых пунктов Красноярского края внесли в ЕГРН

В Красноярском крае в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах ещё 56 населённых пунктов. Среди них — деревни и сёла с необычными названиями: Шуточкино, Тайна, Бедоба, Кумыри, Беляки, Мокруша, Сухое Озеро и Ганина Гарь.