Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Границы ещё 56 населённых пунктов Красноярского края внесли в ЕГРН

Точные границы помогают избежать земельных споров.

В Красноярском крае в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах ещё 56 населённых пунктов. Среди них — деревни и сёла с необычными названиями: Шуточкино, Тайна, Бедоба, Кумыри, Беляки, Мокруша, Сухое Озеро и Ганина Гарь.

По данным Росреестра, к началу июля границы внесены для 1 014 из 1 714 населённых пунктов края — это 59,1% от общего числа.

Точные границы помогают избежать земельных споров, упрощают планирование и делают сделки с недвижимостью прозрачнее. Также актуальные данные позволяют правильно выделять участки под строительство и не допускать пересечений с землями лесного фонда.

Ранее мы сообщали, что рекордную группу лосей из 13 особей встретили в Саяно-Шушенском заповеднике.