Границы ещё 56 населённых пунктов Красноярского края внесли в ЕГРН

В Красноярском крае в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах ещё 56 населённых пунктов. Среди них — деревни и сёла с необычными названиями: Шуточкино, Тайна, Бедоба, Кумыри, Беляки, Мокруша, Сухое Озеро и Ганина Гарь.
По данным Росреестра, к началу июля границы внесены для 1 014 из 1 714 населённых пунктов края — это 59,1% от общего числа.
Точные границы помогают избежать земельных споров, упрощают планирование и делают сделки с недвижимостью прозрачнее. Также актуальные данные позволяют правильно выделять участки под строительство и не допускать пересечений с землями лесного фонда.
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