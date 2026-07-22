Предложение офисов на Волоколамском шоссе вырастет на 88% к 2030 году

Сейчас, согласно CMWP, снять офис на Волоколамском шоссе можно в среднем за 13,4 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Это более чем в два раза ниже среднего показателя по Москве. К 2028 году, не исключают аналитики, разрыв станет менее выраженным и помещения в новом деловом районе подорожают до 32 тыс. руб. за 1 кв. м. По соседству динамика будет более сдержанной: на Ленинградском шоссе арендные ставки в бизнес-центрах к 2028 году увеличатся на 12%, до 41 тыс. руб. за 1 кв. м в год, на Кутузовском проспекте ставка аренды вырастет на 6%, до 38,3 тыс. руб. за 1 кв. м в год, на Звенигородском шоссе — на 8%, до 50 тыс. руб. за 1 кв. м в год, следует из исследования.