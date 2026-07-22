Госдума приняла законопроект о реформе лесоустройства

Госдума на заседании 21 июля одобрила во втором и третьем чтениях закон, вносящий изменения в Лесной кодекс РФ. В частности, изменения дают регионам право финансировать мероприятия по лесоустройству участков, не вошедших в соответствующий федеральный план. Поправки также касаются таксации лесов, прежде всего, в зоне их интенсивного освоения — сейчас заготовка древесины в случае, если таксация леса проведена более десяти лет назад, запрещена. Теперь же арендатор будет обязан за свой счет провести оценку в течение двух лет после истечения этого десятилетнего срока актуальности данных или заключения договора аренды. Неисполнение условия станет основанием для досрочного расторжения договора.