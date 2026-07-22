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Госдума приняла законопроект о реформе лесоустройства

Госдума на заседании 21 июля одобрила во втором и третьем чтениях закон, вносящий изменения в Лесной кодекс РФ. В частности, изменения дают регионам право финансировать мероприятия по лесоустройству участков, не вошедших в соответствующий федеральный план. Поправки также касаются таксации лесов, прежде всего, в зоне их интенсивного освоения — сейчас заготовка древесины в случае, если таксация леса проведена более десяти лет назад, запрещена. Теперь же арендатор будет обязан за свой счет провести оценку в течение двух лет после истечения этого десятилетнего срока актуальности данных или заключения договора аренды. Неисполнение условия станет основанием для досрочного расторжения договора.

Госдума на заседании 21 июля одобрила во втором и третьем чтениях закон, вносящий изменения в Лесной кодекс РФ. В частности, изменения дают регионам право финансировать мероприятия по лесоустройству участков, не вошедших в соответствующий федеральный план. Поправки также касаются таксации лесов, прежде всего, в зоне их интенсивного освоения — сейчас заготовка древесины в случае, если таксация леса проведена более десяти лет назад, запрещена. Теперь же арендатор будет обязан за свой счет провести оценку в течение двух лет после истечения этого десятилетнего срока актуальности данных или заключения договора аренды. Неисполнение условия станет основанием для досрочного расторжения договора.

В Рослесхозе «Ъ» пояснили, что закон позволит вовлечь в оборот больше лесных участков, а также увеличит объем актуальных данных о лесных ресурсах. В ведомстве напомнили, что с 2022 года лесоустройство передано на федеральный уровень и работы могут проводить инженеры-таксаторы ФГБУ «Рослесинфорг» (подведомственное Рослесхозу), включенные в реестр аттестованных специалистов. Все данные структурируются и загружаются во ФГИС лесного комплекса, «соответственно, рисовать отчеты для галочки не получится», отметили в Рослесхозе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лес освоят без пересчета».

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