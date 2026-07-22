Ремонт в музее Донецка закончится осенью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Осенью в Донецком республиканском художественном музее завершат второй этап капремонта, который проходит в восьми выставочных залах.
«После завершения всех работ ДРХМ станет первым музеем республики, полностью приведенным к современным российским стандартам».
Отметил вице-премьер ДНР Кирилл Макаров.
Сейчас обновляют отделку помещений, стены, потолки, паркет, создают безбарьерную среду для маломобильных посетителей. При этом часть выставочных залов, реконструкция которых закончилась зимой, уже работает.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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