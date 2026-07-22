Бухгалтер в Красноярске многомиллионные контракты на питание детей раздавала за взятку

В Октябрьском районе Красноярска заместитель руководителя группы муниципальной централизованной бухгалтерии учреждений образования «Левобережная» контракты на питание детей в садиках передала за вятку в 160 тысяч рублей. Всего между детскими садами и поставщиками в 2025 году было заключено 68 контрактов на 9 млн рублей. Однако далеко не все из них появились на свет честным путем. Прокурорская проверка вскрыла механизм, который не имел никакого отношения к конкурентным процедурам: судьбу многомиллионных закупок решала не комиссия, а один человек, — сообщают в надзорном ведомстве. Обвиняемая по договоренности с поставщиками готовила проекты контрактов с ними. Пакеты документов рассылала в детские дошкольные учреждения. Заведующие детскими садами их подписывали. Плату за многомиллионные контракты женщина получила на парковке у здания районной администрации. Ей передали 160 тыс. рублей. Женщину обвиняют по статье о крупной взятке. Прокуратура требует взыскать в доход государства с участников схемы 8,9 млн рублей — суммы всех контрактов.