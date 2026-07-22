Боролся до конца: рак за полгода сломил звезду «Тайн следствия» Поднозова

Художественный руководитель петербургского театра «Особняк» и актёр с более чем сотней ролей в кино Дмитрий Поднозов ушёл из жизни 20 июля 2026 года на 65-м году жизни.
Коллеги называют его потерю невосполнимой. Болезнь, с которой он боролся последние полгода, оказалась стремительной и безжалостной. Как рак лёгких смог за полгода сломать сильного мужчину — и почему этот вид онкологии считается одним из самых опасных, в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил онколог Евгений Черемушкин.
Диагноз, от которого не застрахован никто.
О том, что Дмитрий Поднозов тяжело болен, общественность узнала в декабре 2025 года. Тогда продюсер и актёр Сергей Жигунов публично сообщил, что у его коллеги диагностировали рак лёгких с метастазами в головной мозг. Семье артиста срочно потребовалась помощь с оплатой обследований, лечения и последующей реабилитации.
Коллеги Поднозова отмечали, что болезнь развивалась пугающе стремительно. В начале июня 2026 года актёр попал в реанимацию. Режиссёр Владимир Мункуев называл ситуацию крайне серьёзной. Супруга актёра Алиса Олейник подтвердила, что состояние тяжёлое, а врачи готовят артиста к операции.
Близким удалось добиться перевода из реанимации в обычную палату, а к 18 июня Поднозова выписали домой. Театр «Особняк» сообщал, что семье артиста удалось обеспечить ему максимально возможное облегчение состояния и организовать квалифицированное сопровождение. Врачи вывели его из кризиса, но прогнозов не давали.
Спустя месяц Поднозова не стало.
Онколог — о главном коварстве болезни.
Почему рак лёгких оказался настолько беспощадным к актёру? В эксклюзивном комментарии aif.ru онколог Евгений Черемушкин объяснил главную причину: этот вид онкологии крайне сложно диагностировать на ранних стадиях.
«Рак лёгкого плохо лечится, потому что на ранних стадиях его сложно диагностировать. Он клинически себя может проявлять, если опухоль располагается в бронхиальном дереве, где есть рецепторный аппарат. Появляются кашель, мокрота и кровь, так как при дыхании, когда человек кашляет, травмируется верхняя поверхностная часть опухоли, где находятся патологические сосуды, они рыхлые и кровят. Но эту стадию уже нельзя назвать ранней», — пояснил врач.
По словам Черемушкина, рак лёгкого быстро даёт метастазы, в отличие от некоторых других форм заболевания. К тому же раковые клетки достаточно часто оказываются устойчивыми к лечению. Именно это и произошло с Поднозовым: опухоль успела поразить не только лёгкие, но и головной мозг.
Онколог также назвал главный фактор риска.
«На первом месте среди тех, кому угрожает рак лёгкого, это курящие люди. Они сами себя травят, и от 40 до 60% опухолей и патологий обусловлено курением. Также под угрозой работники вредных производств, как, например, шахтёры, в лёгкие которых попадает огромное количество веществ, которые вызывают хронические воспаления», — уточнил он.
Путь на сцену: от «Буратино» до «Особняка».
Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. Его отец служил в уголовном розыске, мать работала в медицине. Когда Дмитрию было семь лет, в семье появились братья-близнецы, и будущий артист помогал родителям заботиться о них.
Мысль об актёрской профессии пришла к нему после просмотра фильма «Приключения Буратино». Поднозов рассказывал, что его особенно поразила игра юных исполнителей. После школы он подавал документы в театральные вузы Москвы и Ленинграда — и во многих получил отказ. Но в итоге его приняли в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), где он учился в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна. Вуз он окончил в 1984 году.
По распределению его направили в театр города Советска Калининградской области, однако здание театра сгорело. После этого актёр переехал в Псков и несколько лет работал на сцене местного драматического театра.
В 1989 году Поднозов вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным основал в Санкт-Петербурге драматический театр «Особняк» и стал его бессменным художественным руководителем. Коллектив задумывался как независимый актёрский театр, который приглашает режиссёров для отдельных постановок. В интервью Поднозов объяснял появление собственного коллектива стремлением к творческой самостоятельности: «Мы добивались свободы». Заработанные на съёмках деньги он вкладывал в театр, который со временем стал заметной частью культурной жизни Петербурга.
Более 100 ролей: майоры, следователи и не только.
Дебют Поднозова в кино состоялся в 1987 году — это была роль в экранизации повести Сергея Высоцкого «Среда обитания». С начала 2000-х актёр активно снимался в сериалах и фильмах.
Всего в фильмографии Поднозова сотни проектов. Среди наиболее заметных работ — фильм «Сердце мира» (2018), получивший Гран-при на фестивале «Кинотавр», сериалы «Консультант», «Торгсин», «Чернобыль», «Белый снег», а также роли в проектах «Убойная сила-3», «Улицы разбитых фонарей-4», «Тайны следствия» и других.
В последние годы он снялся в фильмах «Духless 2», «Ледокол», «Карамора», «Пророк. История Александра Пушкина» (где сыграл Державина), «Кончится лето» и «Государь».
Он держался и оставался сильным до самого конца.
Весть о смерти Дмитрия Поднозова с горечью встретили и коллеги, и зрители.
В театре «Особняк» отметили, что последние полгода стали для актёра тяжёлым испытанием: «Это был очень тяжёлый путь, но он держался и оставался сильным до самого конца».
Сергей Жигунов, который первым сообщил о диагнозе Поднозова и организовал сбор средств, назвал его «потрясающим артистом». Коллеги и друзья вспоминают, что на него всегда можно было положиться, попросить о помощи. Представители театра «Особняк» добавили: «Дмитрий Поднозов был не только выдающимся актёром, но и человеком, который вдохновлял коллег и зрителей своей страстью к профессии. Его уход — большая потеря для театра и кино».
О дате и времени прощания будет объявлено позднее.