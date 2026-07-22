В Ростове арестовали мужчину, устроившего стрельбу у ресторана. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ростовской области.19 июля в центре донской столицы разгорелся конфликт между посетителями увеселительного заведения в Кировском районе. Словесная перепалка между 32-летним жителем Батайска и 34-летним ростовчанином вылилась на улицу и переросла в потасовку с применением оружия. В ход пошел травматический пистолет, причем оба зачинщика ссоры имели официальные разрешения на хранение и ношение оружия. В результате стрельбы пострадал один из участников разборки, которого увезли в больницу, а также охранник заведения, отказавшийся от госпитализации. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого и взяли его под стражу на два месяца. У мужчины изъяли травматический пистолет. Также арестовали автомобиль, на котором стрелок пытался скрыться с места преступления. Такая мера связана с тем, что статья о хулиганстве предусматривает дополнительный штраф до одного миллиона рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по второй части статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.