Свыше 8 тысяч учителей получат дополнительную поддержку в Хабаровском крае

Новые меры поддержки получат более 8 тысяч учителей Хабаровского края. Президент Владимир Путин подписал указ, цель которого — повысить престиж профессии учителя и создать достойные условия труда для педагогов. «По поручению главы региона Дмитрия Демешина с 2025—2026 учебного года введены две новые меры: Губернаторская стипендия для студентов-целевиков педагогических специальностей и компенсация аренды жилья. Мы сохранили и традиционные выплаты для молодых педагогов: единовременное пособие в размере 8 окладов, а также ежемесячные выплаты, которые выплачиваются в течение первых 3 лет работы», — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин. Согласно новому указу, педагоги смогут получить бесплатное дополнительное образование и постоянное методическое сопровождение. За впервые приступившим к работе педагогом на срок не менее одного года будет закрепляться наставник. Также педагоги получат бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам, учебным материалам и цифровым библиотекам, созданным за счет бюджета. При наличии не менее 25 лет педагогического стажа учителям также будут присваивать звание «Ветеран труда» и право на бесплатное посещение музеев не реже одного раза в месяц. Педагоги смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, связанную с вопросами профессиональной деятельности и трудовых прав. Региональным властям рекомендовано предусмотреть прием детей учителей в детсады в первоочередном порядке.