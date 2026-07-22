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На Дону главврач ушел с поста после 13 лет работы

Об этом сказано в соц-сетях больницы.

На Дону главврач покинул свой пост после 13 лет работы. Об этом сообщается в соц-сетях больницы. Вячеслав Коробка руководил главным медучреждением региона с 2013 года. Теперь он возвращается к врачебной практике в центр хирургии и координации донорства. На прощании с коллективом он отметил значительный рост нагрузки. Количество пациентов увеличилось в 1,5 раза. За последние 10 лет в больнице запустили программу пересадки органов, ставшую настоящим прорывом для области. Также врач вспомнил оперативное развертывание крупнейшего ковидного госпиталя на 670 коек во время пандемии.