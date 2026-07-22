Хабаровскую школу № 10 закрыли на капитальный ремонт

Хабаровскую школу № 10 имени Э. Д. Норполова ждет капитальный ремонт. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», из учебного заведения, расположенного в переулке Дзержинского, начали вывозить учебную мебель и оборудование, после — начнутся демонтажные работы.
— Для выполнения ремонта за счет муниципальных средств был определен подрядчик — ООО «Стройком». Уже с 27 июля организация приступит к демонтажным работам, — рассказали в управлении образования Хабаровска. — Стоимость работ после конкурсных процедур составляет 144,2 млн рублей.
Так как ремонт школы предстоит выполнить комплексный и капитальный, то затронет он и учебный период. Поэтому учащихся уже перераспределили по четырем близлежащим учебным заведениям: в школы № 12, 30, 32 и Правовой лицей.
Напомним, в соседние школы переводили также и учеников других ремонтируемых учебных заведений. Например, в начале этого года на капитальный ремонт закрылась школа № 87 в Хабаровске. Цена контракта составила 143 млн рублей на условиях софинансирования, действует контракт до ноября 2026 года.