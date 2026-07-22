Хабаровскую школу № 10 закрыли на капитальный ремонт

Напомним, в соседние школы переводили также и учеников других ремонтируемых учебных заведений. Например, в начале этого года на капитальный ремонт закрылась школа № 87 в Хабаровске. Цена контракта составила 143 млн рублей на условиях софинансирования, действует контракт до ноября 2026 года.