У сердца Хулиганки появились поклонники: в заповеднике Красноярского края следят за любовным треугольником ирбисов

Позже в том же месте появился двухлетний самец Диинмей. Почувствовав запах недавно проходившей здесь Хулиганки, он начал активно подзывать ее, надеясь на встречу. Однако, судя по наблюдениям специалистов, симпатии самки могут быть на стороне Межела.