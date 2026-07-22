У сердца Хулиганки появились поклонники: в заповеднике Красноярского края следят за любовным треугольником ирбисов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника запечатлели необычную историю из жизни краснокнижных снежных барсов. Молодой самец Диинмей попытался привлечь внимание самки по кличке Хулиганка, однако у нее уже появился другой претендент.
Как рассказали в заповеднике, ранее камеры зафиксировали знакомство Хулиганки с самцом Межелом. На кадрах самка проявляла к нему явный интерес, демонстрируя дружелюбное поведение.
Позже в том же месте появился двухлетний самец Диинмей. Почувствовав запах недавно проходившей здесь Хулиганки, он начал активно подзывать ее, надеясь на встречу. Однако, судя по наблюдениям специалистов, симпатии самки могут быть на стороне Межела.
Оба самца пришли на территорию Саяно-Шушенского заповедника из кластера «Хан-Дээр» заповедника «Убсунурская котловина». Благодаря соприкасающимся границам обе территории образуют единую западно-саянскую группировку снежного барса.
«На территорию Саяно-Шушенского заповедника ирбисов с сопредельных участков привлекает самки — их в настоящее время семь. Они оседлы, постоянно обитают на своих индивидуальных участках и являются ядром репродуктивного потенциала популяции. Самцы, напротив, проявляют большую подвижность», — отметил старший научный сотрудник, ведущий териолог Саяно-Шушенского заповедника Роман Афанасьев.