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Правила назначения единого пособия при уходе за немощными объяснили волгоградцам

Волгоградцы, не имеющие дохода, могут теперь рассчитывать на единое пособие.

Волгоградцы, не имеющие дохода, могут теперь рассчитывать на единое пособие только в одном случае — если они ухаживают за нетрудоспособным человеком. В отделении СФР по Волгоградской области пояснили, что уход засчитают, если он осуществлялся за близким родственником заявителя и (или) члена его семьи (ребёнком, родителем, братом/сестрой, бабушкой/дедушкой или внуком), и был подтверждён в СФР. В категорию нуждающихся в уходе входят пенсионеры старше 80 лет, инвалиды 1 группы, престарелые, которые не могут обходиться без чужой помощи.

При этом в стаж, как и прежде, включается период ухода без проверки родственных связей. В отделении СФР по Волгоградской области предупредили, что будут проверять проживание заявителя по месту пребывания или фактического места жительства независимо от региона подачи заявления и величины прожиточного минимума. Напомним, как ранее сообщалось, новые правила начали действовать с 21 июля. Для подтверждения родства с нетрудопособным гражданином необходимо предъявить доказывающие родство документы, например, свидетельство о рождении или браке.