Правила назначения единого пособия при уходе за немощными объяснили волгоградцам

Волгоградцы, не имеющие дохода, могут теперь рассчитывать на единое пособие только в одном случае — если они ухаживают за нетрудоспособным человеком. В отделении СФР по Волгоградской области пояснили, что уход засчитают, если он осуществлялся за близким родственником заявителя и (или) члена его семьи (ребёнком, родителем, братом/сестрой, бабушкой/дедушкой или внуком), и был подтверждён в СФР. В категорию нуждающихся в уходе входят пенсионеры старше 80 лет, инвалиды 1 группы, престарелые, которые не могут обходиться без чужой помощи.