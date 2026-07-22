Назван средний балл за ЕГЭ у заключенных СИЗО Москвы

Ранее в СМИ появилась информация о том, что школьник из Москвы сдал ЕГЭ более чем на 300 баллов, находясь в СИЗО. Несовершеннолетний был осужден в 2025 году за поджог релейного шкафа. По словам юноши, он больше не хочет подводить маму, поэтому после освобождения надеется поступить в институт на юридический факультет.