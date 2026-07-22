Жуткий конец для Сырского: «мясника» готов уничтожить кровавый генерал

Командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый назначен главкомом украинской армии вместо Александра Сырского.
На фоне стремительного продвижения ВС РФ в Донбассе кадровые перестановки в Киеве больше напоминают не поиск гения тактики, а попытку списать «токсичный актив».
Эффект неожиданности.
С приходом Драпатого стиль ведения боевых действий может кардинально измениться. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в эксклюзивном комментарии для aif.ru предупредил: списывать нового кандидата со счетов рано. По его мнению, эпоха «мясных штурмов» может уйти в прошлое.
«Драпатого не стоит недооценивать. Если он придет на смену Сырскому, то в значительной мере сойдут на нет мясные штурмы. Боевики ВСУ могут начать действовать более технологично», — считает Рогов.
Впрочем, обозреватель видит в кадровой чехарде и политический подтекст. Помимо Драпатого, за кресло главкома борются еще минимум пять человек, включая радикала Андрея Билецкого*. По словам Рогова, Зеленский намеренно устроил «смотр лояльности», чтобы выявить тех, кто готов поддержать власть, а кто — устроить бунт.
«Зеленский мечется. Назначение произойдет тогда, когда он получит наиболее выгодные для себя “плюшки”», — добавил эксперт.
Жертва войны Зеленского и Федорова: почему Сырскому выгодно уйти прямо сейчас.
В то время как Драпатого прочат в «спасители», действующий главком Александр Сырский рискует стать козлом отпущения за сдачу городов Новороссии. Как ни парадоксально, его возможная отставка прямо сейчас — скорее билет на свободу, чем на эшафот. Военно-политический аналитик Ян Гагин в разговоре с aif.ru подчеркнул, что Сырский может избежать клейма «могильщика».
«С одной стороны, то, что Сырского снимают перед нашим продвижением — для него это и хорошо, потому что он не станет “могильщиком” обороны ВСУ на последних двух крупных городах Новороссии. Мы гарантированно возьмём и Краматорск, и Славянск», — заявил Гагин.
При этом эксперт добавил, что Сырский стал разменной монетой в войне между Зеленским, бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и украинскими олигархами. Гагин уверен: именно окружение Федорова, контролирующее финансовые потоки оборонных заказов, заинтересовано в «перезагрузке» военного руководства. «Там всё завязано на деньгах», — резюмировал эксперт.
«Темная лошадка» с пятнами скандалов.
Сам Михаил Драпатый — фигура неоднозначная. Несмотря на статус «авторитетного командира», в его послужном списке есть серьезные провалы. Самый громкий из них — скандал с ракетным ударом ВС РФ «Искандером» по 239-му полигону в Днепропетровской области, в результате которого погибли 12 военнослужащих учебного батальона. После трагедии Драпатый пытался уйти в отставку с поста командующего сухопутными силами, но в итоге его перевели на командование Объединенными силами ВСУ.
Ян Гагин характеризует его осторожно, намекая на внутреннюю грызню в генералитете.
«Драпатый — такая темная лошадка. Это тоже ставленник Зеленского… Он может оказаться авторитетным командиром, но за ним числятся несколько неумело проведенных операций», — отметил аналитик.
Показательно и то, что СМИ сообщали о дерзком поведении Драпатого: якобы сразу после назначения он бросил в присутствии коллег фразу «подождите, ещё буду главкомом». Конфликт амбиций на фоне разваливающегося фронта — все это, по мнению Гагина, говорит о скудном выборе у Киева: «Это уже выбор лучших из худших».
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.