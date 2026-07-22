Жуткий конец для Сырского: «мясника» готов уничтожить кровавый генерал

Сам Михаил Драпатый — фигура неоднозначная. Несмотря на статус «авторитетного командира», в его послужном списке есть серьезные провалы. Самый громкий из них — скандал с ракетным ударом ВС РФ «Искандером» по 239-му полигону в Днепропетровской области, в результате которого погибли 12 военнослужащих учебного батальона. После трагедии Драпатый пытался уйти в отставку с поста командующего сухопутными силами, но в итоге его перевели на командование Объединенными силами ВСУ.