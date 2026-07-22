Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией по ядерной инфраструктуре

Издание отмечает, что соглашение может вызвать споры среди законодателей, выступающих против распространения ядерных технологий на нестабильном Ближнем Востоке. Заблокировать его будет сложно: для этого Конгрессу придется принять резолюцию о неодобрении и преодолеть возможное вето президента двумя третями голосов. При этом источники отмечают, что в документе не прописаны гарантии безопасности для США.