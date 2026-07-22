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Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией по ядерной инфраструктуре

Президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией по развитию ядерной инфраструктуры. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией по развитию ядерной инфраструктуры. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает Wall Street Journal.

Соглашение, рассчитанное на 30 лет, оценивается в десятки миллиардов долларов. Оно обяжет американские компании строить установки по обогащению урана в королевстве, если стороны сочтут это необходимым. Ожидается, что министр энергетики США Крис Райт подпишет документ в среду, после чего он будет представлен в Конгрессе.

Издание отмечает, что соглашение может вызвать споры среди законодателей, выступающих против распространения ядерных технологий на нестабильном Ближнем Востоке. Заблокировать его будет сложно: для этого Конгрессу придется принять резолюцию о неодобрении и преодолеть возможное вето президента двумя третями голосов. При этом источники отмечают, что в документе не прописаны гарантии безопасности для США.

Ранее стало известно, что йеменское повстанческое движение хуситов официально объявило о введении морского эмбарго и блокады в отношении Саудовской Аравии. Военный представитель движения Яхья Сари заявил, что мера вступает в силу немедленно и является ответом по принципу «око за око».

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