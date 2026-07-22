Красноярский осужденный-шахматист показал блестящую игру на Всероссийском турнире

«Соревнования проводились по швейцарской системе, которая обеспечила объективное выявление сильнейшего в мыслительных баталиях и насыщенную турнирную сетку. Стороны создавали на досках шедевры интеллектуальной геометрии, выстраивали умные ловушки и многоступенчатые стратегии. В напряженной борьбе представитель Красноярского края показал высокий уровень мастерства, блестящую тактику, стратегическое видение, умение находить сильные продолжения и грамотно реализовывать преимущество. В итоге он занял 28-е место», — рассказали в пресс-службе тюремного ведомства.