Красноярский осужденный-шахматист показал блестящую игру на Всероссийском турнире

На VIII Всероссийском турнире по шахматам среди осужденных Красноярский край достойно представил отбывающий наказание в ИК-17 Александр Локтев, сообщили в пресс-службе ГУФСИН региона.
Ежегодные соревнования состоялись в режиме видео-конференц-связи. В нем приняли участие 84 человека из исправительных учреждений разных регионов, прошедшие отбор из более чем 700 шахматистов.
Для участника из Красноярска в колонии оборудовали место с подключением к интернету, а также организовали видеонаблюдение за ним и его игровым полем (монитором).
Турнир длился более трех часов в 6 туров с компьютерной жеребьевкой. Контроль игры — 10 минут до конца партии каждому участнику с добавлением 5 секунд на каждый ход.
«Соревнования проводились по швейцарской системе, которая обеспечила объективное выявление сильнейшего в мыслительных баталиях и насыщенную турнирную сетку. Стороны создавали на досках шедевры интеллектуальной геометрии, выстраивали умные ловушки и многоступенчатые стратегии. В напряженной борьбе представитель Красноярского края показал высокий уровень мастерства, блестящую тактику, стратегическое видение, умение находить сильные продолжения и грамотно реализовывать преимущество. В итоге он занял 28-е место», — рассказали в пресс-службе тюремного ведомства.
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