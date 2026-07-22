Комсомольский уголовник выдавал себя за юриста — он получил новый срок

Хабаровчанин отбывал наказание за пьяное вождение в исправительном центре. Здесь он познакомился с человеком, представившимся юристом и попросил его помочь со снятием ареста на свою машину. Мужчина заплатил 140 тысяч за юридические услуги, но не получил их. Как выяснилось, 39-летний «юрист» из Комсомольска-на-Амуре не только не имел профильного образования, но и ранее был судим за убийство, разбой и грабеж, за что отбывал длительный срок заключения. Полученные деньги лжеюрист потратил на себя. Потерпевший обратился в полицию. Злоумышленник дал признательные показания, и частично компенсировал ущерб. На время следствия с него взяли подписку о невыезде. Суд назначил мужчине 3 года колонии строгого режима.