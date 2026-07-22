Олег Газманов: когда тысячи людей в зале поют вместе, они становятся единым целым

— Каждый город запоминается по-своему, и мне всегда трудно выбрать какой-то один концерт. Но в этом году особенно поразил Благовещенск. Он отмечал юбилей — 170 лет. Было холодно, дул сильный ветер, а на площади собралось более 60 тыс. человек. Несмотря на погоду, люди не расходились, пели вместе с нами и отдавали такую энергию, что в какой-то момент холод просто перестал ощущаться. Я шутил, что нас наверняка было слышно и на другом берегу Амура, в Китае. А после концерта мне написали, что в городе потеплело и наступили ясные дни. Считаю, что наша группа к этому тоже причастна.