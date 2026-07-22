Олег Газманов: когда тысячи людей в зале поют вместе, они становятся единым целым

???— Олег Михайлович, совсем скоро у вас юбилей. Как планируете отметить этот день?
— В этот юбилей у меня получается настоящая магия цифр: мне исполняется 75 лет, из них 57 я нахожусь на сцене, а моему сыну Родиону — 45, тоже круглая дата. Устраивать из дня рождения длительное застолье я не планирую — график не позволяет. Скорее всего, встречу юбилей в кругу семьи и близких друзей.
— В ноябре на «ВТБ Арене» состоится ваш большой юбилейный концерт. Как проходит подготовка? Что ждет зрителей?
— Подготовка идет полным ходом. Концерт состоится 29 ноября и будет называться «Олег Газманов — 75». Мы собираем большую программу, в которой найдут отражение разные этапы моей творческой жизни: песни, с которых все начиналось, композиции, ставшие народными, и совсем новые работы. Конечно, прозвучат «Эскадрон», «Морячка», «Есаул», «Офицеры», «Вперед, Россия!», «Ясные дни» и другие песни, которые зрители любят и всегда поют вместе со мной. Но мне не хочется делать обычный концерт-воспоминание. Будут новые песни и аранжировки, свет, хореография, неожиданные номера и гости. Мы хотим сделать настоящее большое шоу — энергичное, эмоциональное и живое. Скучно точно не будет!
— В рамках юбилейного концертного тура вы уже выступили в разных городах. Был ли за это время город, который особенно вам запомнился?
— Каждый город запоминается по-своему, и мне всегда трудно выбрать какой-то один концерт. Но в этом году особенно поразил Благовещенск. Он отмечал юбилей — 170 лет. Было холодно, дул сильный ветер, а на площади собралось более 60 тыс. человек. Несмотря на погоду, люди не расходились, пели вместе с нами и отдавали такую энергию, что в какой-то момент холод просто перестал ощущаться. Я шутил, что нас наверняка было слышно и на другом берегу Амура, в Китае. А после концерта мне написали, что в городе потеплело и наступили ясные дни. Считаю, что наша группа к этому тоже причастна.
— Было ли в этом году событие, которое стало для вас особенно важным?
— В личной жизни главным событием, конечно, стала свадьба моей дочери Марианны. Для отца это очень сильные и немного противоречивые чувства. Ты радуешься, видишь, что дочь счастлива, но одновременно не можешь поверить, что она уже выросла и создает собственную семью. Свадьба получилась очень душевной и веселой. Еще мне запомнились мой сольный концерт на стадионе в Витебске и выступление на открытии фестиваля «Славянский базар».
А в творческой и общественной жизни одним из важнейших событий стал финал проекта «Родники. Дети» в Томске. На одной сцене собрались невероятно талантливые ребята из разных регионов России и Белоруссии. Движение «Газманов-Родники» набирает обороты и продолжает стремительно развиваться. Для меня это очень важно.
— Над какими новыми проектами вы сейчас работаете?
— Сейчас одновременно идет работа над юбилейным концертом, гастрольным туром, новыми песнями и видеоматериалами для шоу.
Недавно вышли мои новые песни «Слова — это просто ветер», «Фронтовая разведка» и «Мотороссы». Последняя — о людях, для которых мотоцикл является не просто техникой, а частью характера и ощущения свободы.
— Вы говорили, что иногда песни будто сами вас находят. Какая последняя композиция появилась именно с таким ощущением?
— Наверное, «Фронтовая разведка». Эта песня действительно сама меня нашла, потому что за ней стоят реальные люди и настоящая жизнь. Мне оставалось честно передать это ощущение в музыке. Стихи написал Сергей Лобанов — военный поэт, участник специальной военной операции, лейтенант ВДВ. Когда я прочитал текст, сразу почувствовал его внутренний ритм, характер и напряжение. В таких случаях музыка у меня появляется практически мгновенно — уже в тот момент, когда я читаю стихи, которые мне по-настоящему нравятся.
— Есть ли сегодня молодой артист, за творчеством которого вы следите? С кем из новых исполнителей вам было бы интересно записать совместную песню?
— Я постоянно открываю для себя новых исполнителей благодаря моему проекту «Газманов-Родники». Среди них есть ребята, которых пока не знает вся страна, но у которых уже есть самое главное — талант, характер и собственные песни. Я бы особо отметил лауреатов конкурса «Родники. Дети» Кирилла Теплякова и Анастасию Иванову. Кирилл — победитель телевизионного проекта «Ты супер!», а Анастасия — лауреат многих конкурсов, в том числе проектов «Голос. Дети» и «Ну-ка, все вместе!».
— Скоро пройдет «Интервидение». Кого из российских артистов вы хотели бы увидеть среди участников конкурса и почему?
— На таком конкурсе важно не просто показать вокальный диапазон. Исполнитель должен привезти песню, в которой есть наш характер, наша мелодика и культурный код, но которая при этом будет понятна людям из других стран. Представлять Россию должен артист, которому есть что сказать миру. Если юный возраст Анастасии Ивановой не станет помехой по условиям «Интервидения», я хотел бы увидеть ее среди участников конкурса. Она обладает уникальным голосом и, что еще более ценно, уникальным музыкальным вкусом. Уверен, что она могла бы достойно представить Россию.
— Вы много помогаете молодым артистам. Каким главным качеством, на ваш взгляд, должен обладать исполнитель, который только начинает свой путь?
— Нужно работать даже тогда, когда тебя еще никто не знает и не посыпает аплодисментами. Искать свое место на сцене и в музыке, свою нишу, свой образ. Необходимо уметь переживать отказы, постоянно учиться, сохранять индивидуальность и не пытаться копировать того, кто сегодня популярен. Очень важна честность перед собой и зрителем. Публика чувствует, когда артист действительно проживает песню, а когда просто правильно открывает рот под музыку.
Я часто говорю молодым: найдите то, что вы любите больше всего в жизни, и постарайтесь сделать это своей профессией. Тогда даже тяжелая работа будет приносить счастье. И конечно, нужно петь вживую и постоянно работать над голосом. Вот вам пара моих цитат на эту тему:? «Из фанеры слов не выкинешь» и «В шоу-бизнесе важно не то, кто выше ноту возьмет, а кто дольше ее протянет».
— Что вам сегодня важнее всего донести до зрителя со сцены?
— Формы меняются: появляются новые технологии, экраны, свет, современные аранжировки. Но главный смысл для меня остается прежним.
Я хочу, чтобы зритель уходил с моего концерта с энергией, с верой в себя, в свою семью и в свою страну. Важно, когда мои песни помогают пройти через сложные моменты в жизни или разделить радость.
С годами, наверное, стало больше ответственности. Раньше хотелось зажечь зал, удивить, заставить людей двигаться. Сейчас мне по-прежнему хочется, чтобы все пели, танцевали и получали удовольствие. Но важнее, какие мысли и чувства человек унеснет с собой после концерта. Когда тысячи людей в зале поют вместе, они на несколько минут становятся единым целым. Ради этого ощущения я и выхожу на сцену уже 57 лет.