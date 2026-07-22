Россия заявила о планах стать третьей стороной в спорах Беларуси и Литвы по мигрантам

История с мигрантами на границе двух стран тянется не меньше пяти лет. Так, еще летом 2021 года Литва объявила режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Белоруссии. Тогда только за сутки литовские пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов — это почти в три раза превышает предыдущий суточный рекорд. Многие из них подали прошения о предоставлении убежища. Также отмечается, что нелегальная миграция увеличилась в 11 раз по сравнению с 2020 годом.