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Россия заявила о планах стать третьей стороной в спорах Беларуси и Литвы по мигрантам

МИД: РФ намерена подключиться к разбирательству Беларуси и Литвы в суде ООН.

Источник: Комсомольская правда

Российская Федерация уведомила Международный суд ООН о намерении присоединиться как третья сторона к разбирательству между Беларусью и Литвой. Об этом сообщил МИД РФ.

20 июля российская сторона подала соответствующую декларацию. Дело касается предполагаемой контрабанды мигрантов и основано на Протоколе против незаконного ввоза мигрантов. Литва инициировала разбирательство в 2025 году.

Международный суд ООН подтвердил получение заявления. Россия ссылается на статью 63 Устава суда.

Ранее Литва обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском против Белоруссии, обвиняя её в якобы организации незаконного ввоза мигрантов на свою территорию. Вильнюс утверждает, что белорусские власти целенаправленно способствовали потоку мигрантов, сопровождая их к литовской границе. По данным литовской стороны, такие действия нарушают международные обязательства, закрепленные в Протоколе ООН о противодействии незаконной миграции по суше, морю и воздуху.

До этого сообщалось о появлении данных о жестоком обращении польских пограничников с мигрантами. Перед выдворением на белорусскую территорию мигрантов нередко избивают. Представитель Брестской пограничной группы отметил, что мигранты, как правило, попадают на белорусскую сторону уже в избитом состоянии.

История с мигрантами на границе двух стран тянется не меньше пяти лет. Так, еще летом 2021 года Литва объявила режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Белоруссии. Тогда только за сутки литовские пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов — это почти в три раза превышает предыдущий суточный рекорд. Многие из них подали прошения о предоставлении убежища. Также отмечается, что нелегальная миграция увеличилась в 11 раз по сравнению с 2020 годом.

Позже госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что Польша и Литва пытались вытеснить в Белоруссию более 8,5 тысяч беженцев. По его словам, Запад способствовал появлению потоков мигрантов, свергнув правительства ряда стран, а потом отгородился от этих людей колючей проволокой.

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