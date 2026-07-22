Участники СВО и их семьи могут получить льготные билеты на спектакли ХМТ

Хабаровский краевой академический музыкальный театр стал участником региональной программы поддержки бойцов СВО. Теперь военнослужащие и их семьи могут приобрести билеты на спектакли со скидкой 20%, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Льготные билеты продаются на все спектакли, концерты, представления и другие театрально-зрелищные, культурно-просветительские и развлекательные мероприятия. Исключением стали премьерные показы текущего сезона и специальные проекты.
— Мы стремимся сделать искусство доступным для тех, кто защищает интересы страны, и для их близких. Поддержка реализуется в рамках внутренних положений о льготном посещении и специальных акций, проводимых учреждениями культуры края, — рассказали в ХМТ.
Для оформления льготного билета заявителю необходимо предоставить военный билет или справку, подтверждающую статус члена семьи участника СВО, а также паспорт.