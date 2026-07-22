Новости Нижегородской области 22 июля: штрафы на АЗС и кот-наркокурьер

Нижегородские водители с нетерпением ждут отмены на АЗС крупных сетей системы «чёт-нечет», но власти пока не решаются на такой шаг. Из послаблений — возможная отмена штрафов за остановку под зпрещающими знаками в очередях. А вот мажору Сергею Корнилову, устроившему пьяное ДТП на кабриолете прямо в центре Нижнего, проблемы с топливом не страшны. Арест ему продлили до октября. Пока же на территорию одной из нижегородских колоний пытался пробраться кот-наркокурьер. О главных новостях Нижегородской области на 22 июля рассказывает nn.aif.ru.