Новости Нижегородской области 22 июля: штрафы на АЗС и кот-наркокурьер

Нижегородские водители с нетерпением ждут отмены на АЗС крупных сетей системы «чёт-нечет», но власти пока не решаются на такой шаг. Из послаблений — возможная отмена штрафов за остановку под зпрещающими знаками в очередях. А вот мажору Сергею Корнилову, устроившему пьяное ДТП на кабриолете прямо в центре Нижнего, проблемы с топливом не страшны. Арест ему продлили до октября. Пока же на территорию одной из нижегородских колоний пытался пробраться кот-наркокурьер. О главных новостях Нижегородской области на 22 июля рассказывает nn.aif.ru.
Ситуация с бензином в Нижегородской области 22 июля: «чёт-нечет» не отменят.
Ситуация с топливом на АЗС региона постепенно стабилизируется. Хорошие новости, что штрафы за остановку под запрещающими знаками для водителей, стоящих в очередях на автозаправках, всё же могут отменить. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В ведомстве уточнили, решения по каждому конкретному постановлению могут быть пересмотрены. Штрафы отменят либо если правонарушение было малозначительным, либо если водитель действовал в условиях крайней необходимости.
Ранее сообщалось, что законных оснований для аннулирования таких автоматических штрафов с камер нет.
Между тем водители умудряются совершать на АЗС и другие, весьма странные правонарушения. Например, прямо под камерами менять номера машины на подложные, чтобы получить бензин по системе «чет-нечет». Личность нарушителя уже установлена. Теперь автомобилисту грозит штраф за установку заведомо подложных регистрационных знаков.
Мажору Корнилову продлили срок ареста: в СИЗО «золотой» мальчик пробудет до октября.
Сергей Корнилов останется под стражей до 23 октября 2026 года включительно. Так решил суд. Ранее его лишили водительских прав по уголовному делу о пьяном ДТП и поместили под стражу — первоначально мера пресечения действовала до 23 июля. Об этом сообщает пресс‑служба областного суда.
Резонансная авария с участием Сергея Корнилова произошла 20 мая. На Похвалинском съезде на своём жёлтом кабриолете Mercedes‑Benz SL наследник богатого нижегородского бизнесмена не справился с управлением и врезался сразу в несколько машин. Прибывшим на место массовой аварии полицейским, Корнилов признался, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
После ДТП, мажор поехал продолжать пить в ресторан, откуда записывал оскорбительные видео, называя пользователей сети, осуждающих его поведение, нищебродами.
Стали известны подробности гибели рыбака из-за столкновения с «Валдаем»: шансов выжить не было.
Мужчина, находившийся в рыбацкой лодке, погиб в результате столкновения с судном «Валдай 45Р‑4» 19 июля неподалёку от деревни Погорелки.
Как рассказали программе «Кстати» родные погибшего, в день трагедии мужчина на лодке плыл на песчаную косу на реке Ока, чтобы забрать с отдыха товарищей. Несчастье произошло на их глазах. Когда мужчину вытащили на берег он уже был мертв.
Близкие мужчины полагают, что причиной аварии могла стать скорость «Валдая», на которой капитану судна сложно заметить небольшую лодку.
Кроме того, лодка находилась на судовом ходу «Валдая», что категорически запрещено. Сейчас уголовное дело по факту гибели владельца лодки не возбуждено — идёт проверка.
В нижегородской колонии поймали кота с запрещёнными веществами: усатого отпустили.
Кота с запрещенными веществами поймали не территории исправительной колонии № 17 Краснобаковского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.
Вещества злоумышленники спрятали в тканевый ошейник животного. Запрещенный груз предназначался кому-то из сидельцев колонии. Однако бдительные сотрудники учреждения вовремя заметили и задержали пушистого нарушителя.
Ошейник с содержимым у кота изъяли, животное осмотрели. Поняв, что его здоровью ничего не угрожает, усатого отпустили на волю.
Погода в Нижегородской области 22 июля: жара и дожди.
Днём 22 июля ожидается дождь, хотя температура воздуха будет держаться на уровне +25…+28 градусов. Об этом сообщает сервис «Яндекс Погода».
Дожди затянутся до вечера с переходом в ночь.
Метеозависимым людям проблем добавит и настоящий геомагнитный шторм, который разбушевался в среду над регионом. Неустойчивое магнитное поле грозит головными болями и неожиданной сменой настроения. Держитесь!