У пары, инсценировавшей ДТП на Камчатке, изъяли машины и телефон

На Камчатке в декабре прошлого года 22-летняя девушка без прав за рулем своего Lexus GS300 врезалась в металлический столб, повредив бампер и фару. Чтобы не платить за ремонт, она попросила знакомого парня инсценировать обоюдное ДТП. Он согласился, и мнимая авария была зафиксирована. По страховому случаю девушке выплатили более 81 тысячи рублей. В ходе следствия она возместила эту сумму. Обоим фигурантам назначен судебный штраф. Оба автомобиля, а также телефон девушки конфискованы и обращены в доход государства.