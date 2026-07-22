Более 8 тысяч туристов из Китая посетили Хабаровский край с начала года

— Хабаровск — один из ближайших крупных российских городов к границе с КНР. Упрощённый въезд увеличит туристический поток, а значит — выручку гостиниц, ресторанов, гидов, перевозчиков и малого бизнеса. А чем больше инвестиций в наш регион, тем больше средств мы можем направить на развитие края — на строительство и ремонт больниц, школ, детсадов, дорог, — сообщил Дмитрий Демешин. — Безусловно, это возможности для молодёжных обменов, туризма, науки, спорта.