Красноярцев приглашают сдать макулатуру в парке Юннатов

Открытая экологическая акция по сбору макулатуры пройдет в Красноярске 23 июля. Принести ненужную бумагу на переработку можно будет с 10:00 до 11:00 в парк Юннатов. После контрольного взвешивания всю собранную макулатуру передадут на переработку. Акция станет частью регионального этапа Всероссийского проекта «Юннатская страна» «Движения Первых». В нем примут участие 60 представителей клубов юных натуралистов со всего Красноярского края. Региональный этап объединит два направления — «С чистого листа» и «Генеральная уборка». После открытия часть участников займется уборкой территории парка Юннатов и сортировкой отходов, другая группа будет работать в оранжерее и изучать основы ухода за растениями. [caption id= «attachment_371964» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Движение. Первых[/caption] Во второй половине дня для юннатов проведут лекции и практические мастер-классы. Ребята научатся делать картины из вторсырья, открытки из макулатуры и сухоцветов, плести многоразовые авоськи, изготавливать подставки из древесных материалов, выращивать микрозелень и рассчитывать свой экологический след. Завершится региональный этап подведением итогов, вручением сертификатов клубам юных натуралистов и благодарственных писем партнерам проекта. Организатором выступает региональное отделение «Движения Первых» Красноярского края при поддержке Красноярского краевого центра «Юннаты» и экологического движения «Дальше». Проект проходит по нацпроекту «Молодежь и дети». Напомним, что юные лесоводы помогают восстанавливать леса Красноярского края.