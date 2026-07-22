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В Кировском районе Перми заблокировано движение из-за ДТП на Красавинском мосту

Общественный транспорт временно изменил схему движения.

Источник: Комсомольская правда

Городской департамент транспорта сообщил о временной схеме движения городских автобусов из Кировского района Перми. Маршрут следования автобусов № 80 укорочен до Соснового, № 12 и № 64 следует через Коммунальный мост.

Западный обход города перед Красавинским мостом встал в пятикилометровой дорожной пробке. По данным сервиса «Яндекс Карты», ДТП произошло при въезде на мост около часа назад. Движение восстанавливается. Возможны задержки автобусов из-за скопления транспорта.

Прошлым вечером 21 июля почти на этом же месте произошло сразу два ДТП.