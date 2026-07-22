В Кировском районе Перми заблокировано движение из-за ДТП на Красавинском мосту

Западный обход города перед Красавинским мостом встал в пятикилометровой дорожной пробке. По данным сервиса «Яндекс Карты», ДТП произошло при въезде на мост около часа назад. Движение восстанавливается. Возможны задержки автобусов из-за скопления транспорта.