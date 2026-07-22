Ученый СФУ предупредил о негативном влиянии массовой гибели пчел на урожайность

По словам эксперта, на полях, где много опылителей, урожайность в среднем на 10−15% выше. Если насекомых стало значительно меньше, снижение урожайности энтомофильных культур, то есть овощей, фруктов и ягод, может составить около 10% уже в следующем сезоне.