Ученый СФУ предупредил о негативном влиянии массовой гибели пчел на урожайность

Массовая гибель пчел в Большемуртинско-Сухобузимском округе может повлиять на урожайность культур на этой территории. Об этом ТАСС сообщил директор Института экологии и географии СФУ Руслан Шарафутдинов.
По словам эксперта, на полях, где много опылителей, урожайность в среднем на 10−15% выше. Если насекомых стало значительно меньше, снижение урожайности энтомофильных культур, то есть овощей, фруктов и ягод, может составить около 10% уже в следующем сезоне.
Он уточнил, что речь идет не о Красноярском крае в целом, а о территории, где произошла гибель пчел. Обычно пчелы летают за нектаром в радиусе 2−3 км, но при необходимости могут удаляться на 8−14 км.
Ученый также отметил, что пчелы опыляют не только сельхозкультуры, но и большую часть диких цветковых растений. Их исчезновение может сказаться на биологическом разнообразии лугов, лесов и других природных территорий.
Ранее сообщалось, что в Большемуртинско-Сухобузимском округе могли погибнуть около 30 млн пчел. Прокуратура начала проверку. Причины гибели должны установить после экспертизы, ее результаты ожидаются в течение двух-трех недель.
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