В Биробиджане ребёнку выплатят 150 тысяч после травмы в игровом центре

В Биробиджане четырёхлетний мальчик получил перелом ноги после падения с конструкции в одном из развлекательных центров. Суд взыскал с владельца учреждения компенсацию в пользу ребёнка, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.
Инцидент произошёл в марте 2026 года. Мальчик упал с игровой конструкции и получил закрытый перелом берцовой кости правой ноги, после чего долго проходил лечение.
Прокуратура обратилась в суд, указав, что травма причинила ребёнку физические и нравственные страдания. Владелец центра должен выплатить 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Ещё 50 тысяч рублей суд назначил в качестве штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Общая сумма выплаты составила 150 тысяч рублей.