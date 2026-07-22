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В Биробиджане ребёнку выплатят 150 тысяч после травмы в игровом центре

Мальчик упал с игровой конструкции и получил закрытый перелом берцовой кости правой ноги.

В Биробиджане четырёхлетний мальчик получил перелом ноги после падения с конструкции в одном из развлекательных центров. Суд взыскал с владельца учреждения компенсацию в пользу ребёнка, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.

Инцидент произошёл в марте 2026 года. Мальчик упал с игровой конструкции и получил закрытый перелом берцовой кости правой ноги, после чего долго проходил лечение.

Прокуратура обратилась в суд, указав, что травма причинила ребёнку физические и нравственные страдания. Владелец центра должен выплатить 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ещё 50 тысяч рублей суд назначил в качестве штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Общая сумма выплаты составила 150 тысяч рублей.