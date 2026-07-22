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Раскрыто, сколько россиян никогда не выходят из дома без наличных

РИА Новости: почти 40% россиян никогда не выходят из дома без наличных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Почти 40% россиян всегда имеют при себе запас наличных, при этом чаще всего берут с собой суммы от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, говорится в исследовании «Выберу.ру», которое есть у РИА Новости.

«Большинство россиян — 38% — признались, что всегда имеют при себе запас наличных, каждый третий (34%) отметил, что чаще имеет при себе хотя бы немного бумажных денег, но не всегда», — выяснили аналитики, опросив 3000 россиян старше 18 лет.

Еще 18% респондентов рассказали, что иногда у них есть с собой наличные, но чаще нет. А каждый десятый заявил, что уже давно не держал в руках бумажные деньги.

Наиболее распространенной суммой наличных, которую россияне ежедневно носят с собой, оказались суммы от 1 до 5 тысяч рублей — такой ответ дали 37%.

При этом почти каждый четвертый (24%) обычно держит при себе суммы от 500 до 1 тысячи рублей, 18% — от 5 до 10 тысяч рублей. Меньше 500 рублей носят с собой 12% опрошенных, а более 10 тысяч рублей — только 9%.

Большинство россиян (41%) сообщили, что главной причиной, по которой они продолжают носить с собой наличные, является желание чувствовать себя увереннее в непредвиденных обстоятельствах. А каждый четвертый считает, что бумажные деньги помогают лучше контролировать личный бюджет.

Почти для каждого пятого (19%) наличие нескольких купюр в кошельке является многолетней привычкой, от которой не хочется отказываться даже при активном использовании безналичной оплаты.

Также выяснилось, что большинство россиян не стремятся хранить значительную часть своих средств в наличной форме. Так, более половины (52%) сообщили, что обычно держат наличными не более 5% своего среднемесячного дохода.

При этом почти каждый третий (29%) оставляет в виде наличных от 5% до 10% дохода, еще 13% россиян предпочитают держать в наличных от 10% до 20%, и только 6% оставляют более пятой части месячного заработка наличными.