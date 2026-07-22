Раскрыто, сколько россиян никогда не выходят из дома без наличных

При этом почти каждый четвертый (24%) обычно держит при себе суммы от 500 до 1 тысячи рублей, 18% — от 5 до 10 тысяч рублей. Меньше 500 рублей носят с собой 12% опрошенных, а более 10 тысяч рублей — только 9%.