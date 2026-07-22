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Названа дата прощания с погибшим в ДТП священником Вячеславом Пушкаревым

В Хомутово простятся с настоятелем Свято-Троицкого храма Вячеславом Пушкаревым.

В селе Хомутово 24 и 25 июля простятся с настоятелем Свято-Троицкого храма Вячеславом Пушкаревым. Об этом сообщили в Иркутской епархии.

Гроб с телом протоиерея Вячеслава Пушкарева привезут в Свято-Троицкий храм вечером 24 июля. 25 июля пройдут Божественная литургия и отпевание, которое проведет митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.

Напомним, что 59-летний священник Вячеслав Пушкарев погиб в ДТП на Байкальском тракте в результате лобового столкновения 20 июля. Его автомобиль попал в аварию, врезавшись в туристический автобус.