Названа дата прощания с погибшим в ДТП священником Вячеславом Пушкаревым

В селе Хомутово 24 и 25 июля простятся с настоятелем Свято-Троицкого храма Вячеславом Пушкаревым. Об этом сообщили в Иркутской епархии.
Гроб с телом протоиерея Вячеслава Пушкарева привезут в Свято-Троицкий храм вечером 24 июля. 25 июля пройдут Божественная литургия и отпевание, которое проведет митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.
Напомним, что 59-летний священник Вячеслав Пушкарев погиб в ДТП на Байкальском тракте в результате лобового столкновения 20 июля. Его автомобиль попал в аварию, врезавшись в туристический автобус.