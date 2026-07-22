За непоставку ГСМ для пожарных красноярскую компанию внесли в чёрный список

Красноярское УФАС включило ООО «ТК Олмал» и его директора в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Причина — срыв поставки топлива для пожарной техники в Назаровском округе.
Как рассказали в антимонопольной службе, компания заключила контракт на поставку ГСМ через АЗС по талонам и картам на сумму 533 634 рубля. Однако с 5 июня отпуск оплаченного топлива прекратился. Из оплаченных 176 700 рублей товар отгрузили только на 61 845 рублей.
Из-за нехватки топлива пять пожарных машин не могли оперативно выезжать на вызовы. Это затронуло 60 населённых пунктов и привело к дополнительным бюджетным расходам. Компания не создала резервов, не искала альтернативных поставщиков и не пыталась решить проблему.
УФАС не признало доводы о сложностях с поставками уважительной причиной. Уже 19 июня заказчик заключил контракт с другим поставщиком — АО «Красноярскнефтепродукт».
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