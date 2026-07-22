За непоставку ГСМ для пожарных красноярскую компанию внесли в чёрный список

Как рассказали в антимонопольной службе, компания заключила контракт на поставку ГСМ через АЗС по талонам и картам на сумму 533 634 рубля. Однако с 5 июня отпуск оплаченного топлива прекратился. Из оплаченных 176 700 рублей товар отгрузили только на 61 845 рублей.