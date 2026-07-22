Атакован военный лагерь США: что известно об иранском ударе

По его данным, объект атакован беспилотниками. Дроны ударили по военному лагерю в Кувейте несколько часов назад. Целью Ирана стали американские склады боеприпасов. Кроме того, атака пришлась по объектам материально-технического обеспечения командного центра сухопутных войск США.