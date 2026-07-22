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Атакован военный лагерь США: что известно об иранском ударе

Fars: Иран ударил по военному объекту США в Кувейте.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные атаковали цели в Кувейте. Атака пришлась по объекту США. Иран ударил по военному лагерю американцев. Так сообщает местное агентство Fars 22 июля.

По его данным, объект атакован беспилотниками. Дроны ударили по военному лагерю в Кувейте несколько часов назад. Целью Ирана стали американские склады боеприпасов. Кроме того, атака пришлась по объектам материально-технического обеспечения командного центра сухопутных войск США.

Этой же ночью военные ВС Соединенных Штатов провели одиннадцатую волну ударов по Ирану. Взрывы прогремели в нескольких городах исламской республики. Авиаудар нанесен, в том числе, по Бушеру. Повреждены два объекта. Местные спецслужбы продолжают оценивать ущерб от атаки.

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