В Хабаровске зэк притворился юристом и обманул сокамерника на 140 тысяч

В Хабаровске 39-летний уроженец Комсомольска-на-Амуре примерил на себя роль адвоката прямо в исправительном центре, где отбывал наказание вместе с будущей жертвой. Суд оценил предприимчивость лжеюриста в три года колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Потерпевший, отбывавший наказание за пьяную езду, узнал от сокамерников, что один из осуждённых якобы помогает с юридическими вопросами. Речь шла о вполне конкретной проблеме — аресте, наложенном на автомобиль. Лжеюрист согласился помочь с возвращением транспортного средства, но предложил вернуться к разговору после освобождения. В мае 2025 года они встретились в Хабаровске, и потерпевший передал «специалисту» 140 тысяч рублей. За эти деньги были обещаны суды, иски, представительство — полный пакет.
Вот только делать ничего подсудимый не собирался. Более того — он и не мог этого сделать. Никакого юридического образования у мужчины не было, а на момент преступления он работал сотрудником торгового зала в продуктовом магазине. За плечами — судимости за убийство, разбой и грабёж. Деньги он просто потратил, а потерпевший, осознав, что с арестом никто не разбирается, пошёл в полицию.
Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленник дал признательные показания и частично компенсировал ущерб, но от судимости это уже не спасло. Суд назначил три года колонии строгого режима.