В Хабаровске зэк притворился юристом и обманул сокамерника на 140 тысяч

Вот только делать ничего подсудимый не собирался. Более того — он и не мог этого сделать. Никакого юридического образования у мужчины не было, а на момент преступления он работал сотрудником торгового зала в продуктовом магазине. За плечами — судимости за убийство, разбой и грабёж. Деньги он просто потратил, а потерпевший, осознав, что с арестом никто не разбирается, пошёл в полицию.