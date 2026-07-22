Посол РФ Белинский заявил о сокращении экспорта Чили в Россию втрое

А ранее стало известно, что у детей россиян в Чили начали пересматривать решения о предоставлении гражданства страны. Дипмиссия РФ заявила, что знает о таких случаях и следит за соблюдением законных прав россиян. При этом там подчеркнули, что массовой шумихи вокруг ситуации нет, а обращений от российских граждан или властей Чили не поступало. В посольстве отметили, что так называемый родильный туризм стал в Чили распространённым и дорогостоящим бизнесом. Одним из главных аргументов в его пользу считается возможность получить чилийский паспорт, который даёт право на безвизовый въезд более чем в 170 стран.